Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Gökhan Barcın, Bilal Gölen
ikas Eyüpspor: Monteiro, Calegari (Dk. 78 Talha Ülvan), Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar (Dk. 85 Taşkın İlter), Umut Meraş, Radu (Dk. 85 Manga), Baran Ali Gezek, Legowski (Dk. 78 Raux Yao), Torres, Metehan Altunbaş (Dk. 56 Pintor), Umut Bozok
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Savi, Lövik (Dk. 46 Pina), Zubkov (Dk. 89 Nwakaeme), Oulai (Dk. 84 Bouchouari) , Folcarelli, Muçi, Umut Nayir (Dk. 46 Augusto), Onuachu (Dk. 84 Mustafa Eskihellaç)
Gol: Dk. 66 Augusto (Trabzonspor)
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü Felipe Augusto kaydetti.
3. sıradaki Karadeniz ekibi puanını 60'a yükseltirken, düşme hattında yer alan ikas Eyüpspor ise 22 puanda kaldı.