Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin tartışmalı bir karara imza attı. Finalde Senegal’e 1-0 yenilen Fas, maç sonrası yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine hükmen galip sayılarak şampiyon ilan edildi.

CAF Temyiz Kurulu’nun açıklamasına göre Senegal’in, final karşılaşmasında futbolcuları ve teknik heyetiyle birlikte hakem kararlarına itiraz ederek sahayı terk etmesi, turnuva talimatlarının ihlali olarak değerlendirildi. Bu gerekçeyle Senegal’in maçı hükmen 3-0 kaybetmesine karar verildi.

Kararda, Fas Kraliyet Futbol Federasyonunun (FRMF) itirazının kabul edildiği, Senegal Futbol Federasyonunun (FSF) ise Afrika Uluslar Kupası Yönetmeliği’nin 82. maddesini ihlal ettiği belirtildi. Tüzüğün 84. maddesi uyarınca maç sonucu Fas lehine 3-0 tescil edilirken, kupanın da Fas’a verildiği duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Fas karşı karşıya gelmiş, karşılaşma 0-0 devam ederken 90+8'de Fas lehine verilen penaltı kararı sonrasında Senegal sahadan çekilme kararı almıştı. 10 dakikanın ardından Senegal takımı sahaya geri dönmüş ve oyun devam etmişti. Senegal'in sahaya geri dönmesinin ardından Fas'ta Brahim Diaz, 90+24. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamamış ve maç uzatmaya gitmişti.

Senegal, 94. dakikada Pape Gueye'nin attığı golle 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olmuştu.