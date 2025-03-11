Trabzonspor Kulübü, geldikleri nokta itibarıyla teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktığını ve yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladıklarını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil; aynı zamanda kendisinin tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Trabzonspor’unu inşa etmek adına planlama yaptık.

Program kapsamında Sn. Güneş’in tesisler ve yatırımlardan da sorumlu olacağı, iyi bir kurumsal yapıyı kurabilme hedefiyle göreve başladık.

Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık. Ve geldiğimiz nokta itibarıyla teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı.

Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladık. Tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacağız.

Trabzonspor camiasına ve büyük taraftarımıza saygıyla duyurulur."

ŞENOL GÜNEŞ'E FUTBOL DİREKTÖRLÜĞÜ TEKLİF EDİLDİ

Bu arada DHA'nın haberine göre; Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevi sonlandırılırken tecrübeli isme önce sportif direktörlük ardından futbol direktörlüğü görevi teklif edildi.

Yapılan görüşme yaklaşık 4 saat sürerken Şenol Güneş'in bu akşamki antrenmanda takımın başında olmayacağı bildirildi. Antrenmana yardımcı hocalar Hüseyin Çimşir ile Şeref Çiçek çıkacak.

Şenol Güneş'in sportif direktörlüğü kabul etmediği, futbol direktörlüğü görevini kabul edip etmeyeceği ise 1-2 saat içinde belli olacağı belirtildi.