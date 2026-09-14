KKTC futboluna hizmet etmek amacıyla Mağusa Türk Gücü kadrosuna katılan, bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen Badou Ndiaye, takımının ilk lig maçında kaptan olarak sahaya çıktı.

Mağusa Türk Gücü, ligin ilk haftasında Gaziköy Stadı’nda karşılaştığı Aslanköy’ü 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya takım kaptanı olarak başlayan Ndiaye, ortaya koyduğu futbol ve saha içindeki liderliğiyle dikkat çekti. Kariyerinin önemli dönemlerinde Türkiye futbolunda iz bırakan deneyimli oyuncu, KKTC seyircisinin karşısına bu kez Mağusa Türk Gücü formasıyla çıktı.