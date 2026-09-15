Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu bir araya geldi. Görüşmede, sahalarda yaşanan şiddet, küfür, kavga ve taşkınlıkların önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler ele alındı. Polis, tribünlerde ve saha çevresinde güvenlik önlemlerini artırırken, KTFF de disiplin cezalarını daha kararlı şekilde uygulayacak.

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, yeni sezon öncesinde futbol sahalarında güvenliğin sağlanması amacıyla kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ana gündemini, son dönemlerde tribünlerde, saha kenarlarında ve müsabakaların ardından yaşanan gerginlikler oluşturdu. Küfürlü tezahüratlar, hakemlere yönelik tehditler, yönetici ve taraftarlar arasında yaşanan tartışmalar, sahaya yabancı madde atılması ve fiziksel saldırıya dönüşen olaylar ele alındı.

Yeni sezonda yalnızca olaylar yaşandıktan sonra müdahale edilmesi değil, risklerin önceden belirlenerek gerekli önleyici tedbirlerin alınması hedefleniyor. Polis Genel Müdürlüğü ile KTFF arasında maç öncesi, maç sırası ve maç sonrasını kapsayacak düzenli bir koordinasyon mekanizmasının oluşturulması gündemde bulunuyor.

RİSKLİ MAÇLAR ÖNCEDEN BELİRLENECEK

Derbi karşılaşmaları, şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesini doğrudan etkileyen maçlar ile geçmişte olay yaşanan kulüplerin karşılaşmaları, yüksek riskli müsabakalar kapsamında değerlendirilecek.

Bu maçlarda görev yapacak polis sayısı artırılacak. Taraftar gruplarının stada giriş ve çıkış saatleri düzenlenecek, rakip taraftarların karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla ayrı güzergâhlar oluşturulacak.

Stadyum girişlerinde üst araması ve çanta kontrollerine ağırlık verilecek. Sahaya atılabilecek yabancı maddeler, kesici veya delici aletler, yanıcı maddeler ve güvenliği tehdit edebilecek diğer unsurların stadyuma sokulmasına izin verilmeyecek.

KÜFÜR VE KAVGAYA ANINDA MÜDAHALE

Polis Genel Müdürlüğü, yeni sezonda toplu kavga, darp, tehdit, hakaret ve kamu düzenini bozan davranışlara karşı daha hızlı müdahale edecek.

Olay çıkaran kişilerin kimlikleri tespit edilecek. Gerekli durumlarda kamera görüntüleri, hakem ve gözlemci raporları ile tanık ifadeleri birlikte değerlendirilecek. Suç unsuru taşıyan eylemler hakkında yasal işlem başlatılacak.

Karşılaşmaların ardından takımların, hakemlerin ve taraftarların stadyumdan güvenli şekilde ayrılması da hazırlanan güvenlik planının önemli unsurlarından biri olacak.

KTFF DİSİPLİN CEZALARINI AĞIRLAŞTIRACAK

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, saha olaylarının önlenmesi konusunda kulüplere ve yöneticilere önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı.

Yeni sezonda saha kapatma, seyircisiz oynama ve para cezaları daha etkin şekilde uygulanacak. KTFF Disiplin Talimatı, saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat karşısında para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama gibi yaptırımlar uygulanmasına imkân veriyor.

Federasyon, hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarının eksiksiz şekilde hazırlanmasını isteyecek. Görüntülerin bulunduğu olaylarda disiplin soruşturmaları yalnızca yazılı raporlarla sınırlı kalmayacak.

Aynı kulüp veya taraftar grubu tarafından tekrarlanan olaylarda cezaların kademeli olarak ağırlaştırılması hedefleniyor. Kulüplerin, taraftarlarının neden olduğu maddi zararlardan da sorumlu tutulması gündemde olacak.

KULÜP YÖNETİCİLERİ SEYİRCİ KALAMAYACAK

Hasan Sertoğlu, kulüp başkanları ve yöneticilerinin yalnızca federasyondan ve polisten önlem beklememesi gerektiğine dikkat çekti.

Kulüp yöneticilerinden, taraftarlarını sakinleştirmeleri, maç öncesinde gerilimi artıracak açıklamalardan kaçınmaları ve karşılaşmalar sırasında olayların büyümesini önleyecek sorumlu kişiler görevlendirmeleri istenecek.

Yöneticilerin hakemlere, rakip takım sporcularına veya taraftarlarına yönelik kışkırtıcı davranışlarına da taviz verilmeyecek. Şiddeti teşvik eden, hakaret içeren veya hedef gösteren açıklamalar disiplin süreçlerine konu olabilecek.

Ev sahibi kulüpler; giriş kapılarının düzenlenmesi, soyunma odalarının korunması, hakemlerin güvenliği, yedek kulübelerinin kontrolü ve taraftar gruplarının ayrılması konusunda daha fazla sorumluluk üstlenecek.

POLİS VE FEDERASYON ARASINDA HIZLI BİLGİ AKIŞI

Planlanan uygulamaya göre federasyon, maç programını ve risk değerlendirmelerini önceden polise iletecek. Polis de karşılaşmanın önemine, beklenen seyirci sayısına ve geçmişte yaşanan olaylara göre güvenlik planını hazırlayacak.

Maç sırasında yaşanan olaylar hakkında polis, hakem, gözlemci ve saha komiserleri arasında hızlı bilgi akışı sağlanacak. Böylece hem adli soruşturmanın hem de federasyonun disiplin sürecinin gecikmeden başlatılması amaçlanıyor.

Polis, suç oluşturan eylemler hakkında yasal süreci yürütecek. KTFF ise futbol talimatları kapsamında sportif ve idari yaptırımları uygulayacak. İki kurumun görev alanları birbirinden ayrı olacak ancak bilgi paylaşımı kesintisiz şekilde sürdürülecek.

AMAÇ AİLELERİ YENİDEN TRİBÜNLERE ÇEKMEK

Alınacak tedbirlerle yalnızca olayların önlenmesi değil, kadınların, çocukların ve ailelerin güven içerisinde maç izleyebileceği bir tribün ortamının oluşturulması hedefleniyor.

Polis Genel Müdürlüğü ile KTFF, futbolun küfür, kavga ve şiddetle değil; rekabet, centilmenlik ve fair-play anlayışıyla anılması gerektiği konusunda ortak görüş ortaya koydu.

Yeni sezonda verilecek ilk disiplin kararları ve polisin olaylara karşı göstereceği yaklaşım, hazırlanan güvenlik planının ne ölçüde kararlılıkla uygulanacağını da gösterecek.

Adalıer ile Sertoğlu arasında gerçekleşen görüşmede Polis Genel Müdürlüğü Yardımcısı Gökay Karagil ve KTFF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi de yer aldı.