Türkiye Liselerararası Basketbol Birinciliğinde mücadele eden Levent Kolej ikinci maçında Ankara Özel Arı Anadolu Lisesi’ne 67-35 kaybetti.

İstanbul’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde devam eden şampiyonada Levent Kolej güçlü rakibi karşısında etkili olamadı ve maçı 67-35 kaybetti. Şampiyonada A Grubu’nda yer alan Levent Kolej ilk maçında İstanbul birincisi Beylikdüzü Okyanus Anadolu Lisesi ‘ni 67-53 mağlup etmişti. Levent grubundaki son maçını bugün Adana Doğa fen Lisesi ile saat 12.00’de oynayacak.