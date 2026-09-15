Fatih Tekke sonrası Hüseyin Çimşir'le performansın eksik kalması sonrası teknik direktör arayışları hızlanan Trabzonspor'un teknik direktörü belli oldu.
NTV muhabiri Mete Kılıç, Trabzonspor'un daha önce Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis'le anlaştığını bildirdi.
Tecrübeli teknik adamın Başkan Ertuğrul Doğan'ın özel jetiyle bugün Bulgaristan’dan Trabzon'a geldiği öğrenildi.
Reis yarın takımıyla ilk antrenmanına çıkacak.
SÜPER LİG KARNESİ
Alman teknik direktör Türkiye'de Samsunspor'u Temmuz 2024-Şubat 2026 döneminde çalıştırmıştı.
Reis yönetimindeki Samsunspor,'da 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet almıştı.
Alman çalıştırıcı bu maçlar sonunda 1.63'lük puan ortalaması elde etmişti.