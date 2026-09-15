AKSA SÜPER LİG BİRİNCİ HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Lig’de 2026-27 sezonu başladı. Süper Lig’de ilk haftanın en farklı galibiyetini alan ligin yeni ekibi Değirmenlik haftayı lider tamamlarken, son şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü 2. Sırada haftayı tamamladı.

Birinci haftada 3 maçı ev sahibi takımlar kazanırken, 3 maçtan ise deplasman ekipleri 3 puanla ayrıldı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Haftayı Küçük Kaymaklı bay olarak geçirdi.

Sezonun açılış maçında son şampiyon Gençlik Gücü konuk ettiği Esentepe’yi 4 golle geçerken, sezonun ikinci maçında ise ligin iki yeni takımının mücadelesinde Değirmenlik ev sahibi Baf Ülkü Yurdu’na gol yağdırdı.

Yeşilova ile Çetinkaya arasındaki mücadeleyi evsahibi Yeşilova uzatma anlarında bulduğu golle kazanırken, iki sarı kırmızılı ekibin mücadelesinden ev sahibi Dumlupınar rakibi Mesarya’yı farklı yendi.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan takımlardan Mağusa Türk Gücü konuk olduğu ligin yeni ancak kadrosu güçlü takımı Aslanköy’ü mağlup ederek geçen sezonun aksine galibiyetle başladı. Bir başka şampiyonluk hedefindeki takım olan Doğan Türk Birliği ise konuk olduğu zorlu Cihangir deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılarak haftanın tek beraberliğini aldı.

Haftanın kapanış maçında ise konuk Karşıyaka Yenicami karşısında iyi bir futbolla net bir galibiyet alarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Birinci haftada toplamda 23 gol atıldı ve maç başı gol ortalaması 3.3 oldu.

Atılan 23 golün 18’i yabancı futbolculardan gelirken, 4 golü ise yerli futbolcular attı.

China Bazaar Gençlik Gücü futbolcusu Amaral Fofana ilk haftayı hat trick ile tamamlarken, etkileyici performansıyla dikkat çekti.

Hakemler birinci haftada 3 kez penaltı noktasını gösterdi, 3 de kırmızı kart çıkardı.

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Haftanın Takım: Mağusa Türk Gücü

Mağusa Türk Gücü sezonun başlamasına 1 hafta kala teknik direktör değişikliğiyle başlamasına karşın iyi bir futbol ve güçlü rakibine fazla şans tanımadan net bir galibiyetle 3 puanın sahibi oldu.

Haftanın Futbolcusu: Westley Mcdonald Nurettin (Karşıyaka)

Karşıyaka’nın sezon başında MTG’den transfer ettiği yerli statüsündeki futbolcusu Westley Mcdonald Nurettin, Yenicami karşısında takımının galibiyetini getiren golleri atarken iyi bir futbolla takımını da ayakta tuttu.

Teknik Adam: Evren Bahtıkara (Değirmenlik)

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinden itibaren Değirmenlik takımının başında olan Evren Bahtıkara, Baf Ülkü Yurdu deplasmanında takımını iyi motive ederek ve iyi bir oyun oynatarak farklı galibiyet almasını sağladı.

Haftanın Hakemi: Turgay Misk (Cihangir-Doğan Türk Birliği)

Haftanın zorlu maçlarından biri olan Cihangir – Doğan Türk Birliği maçının orta hakemi olan tecrübeli hakem Turgay Misk maç boyunca doğru düdükler çalarken, verdiği iki kırmızı kartta da doğru karar verdi.

Hatanın Kare Ası:

Ozan (Değirmenlik) Mehmet Çavuş (MTG), Wistom Samuel (Değirmenlik), Eyyüp Öztep (Yeşilova)

Haftanın On Biri:

İrfan (Karşıyaka) Görkem (GG) Orkhan (MTG) Kaan (Karşıyaka) Ahmet (GG) Fidelis (Yeşilova) Ndiaye (MTG), Ajaji(A. Yeşilova) Motton (Değirmenlik) Ernest(MTG) Samuel(Dumlupınar)

Aksa Süper Lig 1. Hafta sonuçları

C. B. Gençlik Gücü – Esentepe: 4 – 1

Baf Ü. Yurdu – Değirmenlik: 0 – 5

A. Yeşilova – Çetinkaya: 2 – 1

Cihangir – Doğan T. Birliği: 0 – 0

Dumlupınar – Mesarya: 4 – 2

Aslanköy – Mağusa T. Gücü: 0 – 2

Yenicami – Karşıyaka: 0 – 2

Aksa Süper Lig 2. Hafta programı

Doğan Türk Birliği – A. Yeşilova

Esentepe – Dumlupınar

Çetinkaya – Aslanköy

Değirmenlik – K.Kaymaklı

Karşıyaka – Baf Ülkü Yurdu

Mesarya – Yenicami

Mağusa T. Gücü – C. B Gençlik Gücü

AKSA Süper Lig Puan Tablosu