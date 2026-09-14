Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Kocaelispor'u 1-0 yenerek haftayı liderlik koltuğunda kapatan Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maça odaklandı.

Teknik heyet, sakatlığı bulunan futbolcuların durumunu yakından takip ediyor. Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak yoğun tedavi süreci geçiren Nijeryalı futbolcunun, Trabzon kafilesine alınma ihtimali belirdi. Sağlık ekibinden gelecek raporlara göre, Osimhen'in hafta içinde antrenmanlara çıkabileceği bildiriliyor.

Lemina'dan iyi haber

Mario Lemina da Osimhen gibi Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 2 - 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Gabonlu futbolcunun da tedavisi tamamlanmak üzere. Sağlık heyeti, Lemina'nın Trabzon kafilesinde olması için yoğun mesai harcıyor.

Günay Güvenç de dönüyor

Sakatlığı nedeniyle sezon başından beri sahalardan uzak kalan Günay Güvenç de takıma dönüyor.

Tecrübeli kalecinin Karadeniz kafilesinde geniş listede olabileceği öğrenildi.

Wilfried Singo milli aradan sonra

Sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun ise milli maçlar için verilecek aradan sonra formasına kavuşması bekleniyor.