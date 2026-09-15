AKSA Süper Lig’in zirve adaylarından Doğan Türk Brliği’nde tecrübeli oyuncu Rıfat Hacıarifoğlu kadro dışı bırakıldı. Ligin ilk haftasında Cihangir deplasmanına çıkan Doğan Türk Birliği’nde Rıfat maçın 21 kişilik kadrosunda da yer almamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun kadro dışı kaldığı duyurulurken nedenleri konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.