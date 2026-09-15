Türk Bankası tarafından Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına düzenlenen Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası, yedi yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştiriliyor.

İlk kez 2005 yılında düzenlenen ve uzun yıllar boyunca bankalar arası dayanışmaya, bankacılık sektörü çalışanları arasındaki iletişim ve dostluk bağlarının güçlenmesine katkı sağlayan turnuva, son olarak 2019 yılında oynanmış ve pandemi döneminde organizasyona ara verilmişti.

Ülkemizin en prestijli anı turnuvalarından biri olarak gösterilen Aykut Zeki Müderrisoğlu Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası, yeniden başladı. Bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen turnuvanın açılış maçında Türk Bankası ile Halk Bankası karşı karşıya geldiler. Taşkınköy Halı Sahasında oynanan Türk Bankası – Halk Bankası maçını hakem Hasan Koçyiğit yönetti.

Fair play çerçevesinde geçen maçta Halk Bankası, ilk devresini 3 – 1 önde kapattığı maçı 6 – 2 kazanarak turnuvanın ilk galibiyetini aldı.

Halk Bankası’nın gollerini Salih Kaya 2, Bekir Sonbaş 2, Olgun Canik ve Aykut Evleksiz attı. Türk Bankası’nın golleri ise Murat Atlı ve Hıdır Şabanoğlu’ndan geldi.