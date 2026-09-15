Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyelerinden Abdullah Zaifoğlu, geçirdiği operasyonun ardından evinde ziyaret edildi.

Dernek Başkanı Necati Özsoy, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özsoy ve Dernek Sekreteri Ayşe Adışanlı, Zaifoğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini iletmek amacıyla kendisini evinde ziyaret etti.

Beş gün önce fıtık ameliyatı geçiren Abdullah Zaifoğlu’nun sağlık durumunun iyiye gittiği ve yaklaşık bir haftalık dinlenme sürecinin ardından yeniden sahalarda görevi başında olmasının beklendiği belirtildi.

Ziyaret sırasında Dernek Başkanı Necati Özsoy, Zaifoğlu’na geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve yeniden aralarında, sahalarda görev başında olmasını arzu ettiklerini ifade etti.