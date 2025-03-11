Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke ve görevinden ayrılan Şenol Güneş basın toplantılarında açıklamalarda bulundu.

Bordo mavililer Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Güneş, "Aldığımız sonuçlar hepimizi üzdü. Kan değişikliği ihtiyacı doğmuştur. Hepimizin isteğiyle bizden birini göreve getirmiş bulunuyoruz. Allah yardımcısı olsun. Yolu açık olsun." dedi.

"Biz hiçbir zaman oyuna karışmayacağız. Tek sorumlu Fatih Hoca'dır." diyen Güneş sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tesisler organizasyon akademiler olsun kurumsal bir yapı oluşturacağız. Saha içinde olmayacağım. Trabzonspor'da teknik direktör olarak göreve gelmiştim ama başka işler de yapıyordum. Yarının planını yapmak zorundayız. Takım tamamen Fatih Hoca'nın. Tesisler olsun, organizasyon olsun, akademiler olsun, ilişkiler olsun, yaza kadar kurumsal yapı oluşturmamız lazım. Saha içinde olmayacağım, hiçbir unvan beklemiyorum. Hocanın bir ihtiyacı olursa oradayım."

Tekke, "Yuvaya geldik, çok şükür. Yolumuz uzun. Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum. Düzeltmemiz gereken işler var. Hepimizin için hayırlı olsun." dedi.

Tekke sözlerine şöyle devam etti:



"10-11 yıldır teknik adamlıkla ilgileniyorum. Her an kendini yenilemeye çalışan, öğrenmeye çalışan ve bu konuda da ısrar eden biriyim. Herkesin bir bakış açısı var. Ben hep şöyle hayal ettim: Oyun, spontane oynanmamalı."

"Her şeyiyle belirgin bir oyun oynamalıyız. Trabzonspor'un Avrupa hedefi kupadan geçiyor. Gerçekçi olmak lazım, kupa bizim için ilk hedef olarak görünüyor. Önce bir normalleşmemiz lazım, sonrasında da hedef kupa."