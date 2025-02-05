Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ikinci maçında, TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonuçla bordo-mavililer puanını 4'e, İskenderunspor ise 2'ye çıkardı.

İSKENDERUNSPOR'UN GOLLERİ MUHAMMET'TEN

Karşılaşmada İskenderunspor, 27. dakikada Muhammet'in attığı golle öne geçti. İlk yarı İskenderunspor'un üstünlüğüyle biterken, 50. dakikada Batagov skoru 1-1'e getiren isim oldu.

55. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Muhammet kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Mücadelede son sözü ise Enis Destan söyledi. 22 yaşındaki futbolcu attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu sonuçla bitti.