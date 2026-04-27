Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada hükümeti hukuk, ekonomi ve yönetim anlayışı üzerinden sert sözlerle eleştirdi. Özellikle ülkenin plansız borç yükü altında bırakıldığına dikkat çeken İncirli, borçlanmaların yatırıma ve büyümeye dönüşmediğine aksine ekonomiyi daha da kırılgan hale getirdiğini söyledi.

“Demokratik hukuk devleti olmanın omurgası Anayasa ve hukukun üstünlüğüdür”

İncirli, konuşmasının başında devletin temel niteliklerine işaret ederek, bir ülkenin demokratik hukuk devleti olabilmesi için Anayasa’ya, yasalara, kuvvetler ayrılığına ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalmasının şart olduğunu vurguladı. Bu ilkelerin “bir devletin omurgası” olduğunu belirten İncirli, bu kurallara uyulmadığı sürece ülkenin itibar kaybedeceğini ifade etti.

“Yasama yetkisi Cumhuriyet Meclisi’nindir ve devredilemez”

Anayasa Mahkemesi kararlarına dikkat çeken İncirli, hükümetin bu kararları yok sayarak yasa gücünde kararname üretmeye devam ettiğini söyledi. “Yasama yetkisi Cumhuriyet Meclisi’nindir ve devredilemez” diyen İncirli, Anayasa’ya göre yasama yetkisinin yalnızca Cumhuriyet Meclisi’ne ait olduğunu hatırlattı ve bu yetkinin başka bir organa devredilemeyeceğini vurguladı. Acil durumlar dışında kararname çıkarılamayacağını, çıkarılsa bile 90 gün içinde Meclis’te görüşülmesi gerektiğini belirten İncirli, mevcut uygulamanın açıkça Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade etti.

“420 kararnameyle hukuk sistemi işlemez hale getirildi”

İncirli, ülkede 420’ye ulaşan yasa gücünde kararname bulunduğunu belirterek, bu durumun hukuk düzenini işlemez hale getirdiğini söyledi. Süresi dolan kararnamelerin yürürlükten kalkacağını hatırlatan İncirli, ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hızla yasalaştırılması gerektiğini kaydetti ve hükümetin bu konuda sorumluluk almadığını söyledi.

Konuşmasının devamında hükümetin borçlanma politikasını sert şekilde eleştiren İncirli, sürekli ihalelerle borçlanıldığını ve bunun sürdürülemez olduğunu söyledi. Son borçlanma örneklerine dikkat çeken İncirli, “5 milyar TL için ihaleye çıkıp 7.8 milyar TL borçlanıyorsunuz. Borcu borçla ödüyorsunuz, bu nereye kadar sürecek?” diye sordu. İncirli, “Memleketi korkunç bir borç yükü altına soktunuz ve umrunuzda değil” şeklinde konuşarak ülkeyi ağır bir bor yükü altında bırakıldığına dikkat çekti.

“Seçim tarihi artık açıklanmalı”

İncirli, hükümetin seçim tarihini açıklamamasını da eleştirerek, bunun hem siyasi hem ekonomik açıdan ciddi belirsizlik yarattığını söyledi. “Bu belirsizlik, zaten kırılgan olan ekonomiyi daha da kötü etkiliyor. Seçim tarihi artık açıklanmalı” diyen İncirli, yeni gelecek hükümetin planlama yapabilmesi için seçim tarihinin netleşmesi gerektiğini vurguladı. 2027 bütçesine dikkat çeken İncirli, mevcut yönetimin yarattığı “enkazın” ancak ciddi bir hazırlıkla toparlanabileceğini ifade etti.

“Adaletsizlikler toplumda derin yaralar açıyor”

Kırsal kesim arazisi dağıtımı ve kamu uygulamalarında adalet ilkesinin zedelendiğini belirten İncirli, bu tür uygulamaların toplumda güven duygusunu sarstığını söyledi. CTP’nin gençlerin konut sahibi olmasını desteklediğini vurgulayan İncirli, ancak bunun keyfi değil planlı, altyapılı ve adil şekilde yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca geçmişte dağıtılan arazilerde kaç kişinin konut yapabildiğinin açıklanması gerektiğini belirten İncirli, sadece arsa dağıtmanın yeterli olmadığını, finansman desteklerinin de şart olduğunu dile getirdi.

“Türkiye’ye giriş yasakları toplumsal bir meseledir”

İncirli, konuşmasında Türkiye’ye girişine izin verilmeyen yurttaşlar konusuna da dikkat çekti. Bu durumun toplumsal bir mesele haline geldiğini vurgulayan İncirli, “Bu toplumu yaralayan bir konudur. Hepimizi ilgilendiren bir meseledir” dedi. Yaşananların iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini söyleyen İncirli, gazetecilerden akademisyenlere, sendikacılardan siyasetçilere kadar toplumda saygınlığı olan kişilerin bu uygulamalardan etkilendiğini belirtti ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Türkiye’ye girişi yasaklanan yurttaşlar için Araştırma Komitesi kurulmalı”

CTP olarak 2023 yılında bu konuyla ilgili araştırma komitesi kurulmasını önerdiklerini hatırlatan İncirli, “O gün bu komite kurulmuş olsaydı belki bugün bunlar yaşanmayacaktı” dedi ve Türkiye’ye girişi yasaklanan yurttaşlar için Araştırma Komitesi kurulması için çağrısını yineledi. Sorunun parlamenter diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten İncirli, Meclis’in bu konuda sorumluluk alması gerektiğini ifade etti ve Cumhurbaşkanının da konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

“Kalem kalem açıklayın bu borçları”

Konuşmasının sonunda İncirli, yapılan borçlanmaların yatırıma ve büyümeye dönüşmediğine dikkat çekerek “Yapılan borçlanmalar yatırıma ve büyümeye dönüşmüyor ve aksine ekonomiyi daha kırılgan hale getiriyor” dedi. Hükümetin güven kaybı yaşadığını ve küçük ile orta ölçekli işletmeleri adaletsiz vergilerle zor durumda bıraktığını ifade eden İncirli, Maliye Bakanlığı’na “Kalem kalem açıklayın bu borçları” çağrısı yaparak tüm iç ve dış borçların vadeleri ve ödeme planlarıyla birlikte şeffaf şekilde kamuoyuna açıklanmasını istedi.