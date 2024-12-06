Trabzonspor ile Kasımpaşa Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı.

Son bölümleri nefes kesen karşılaşma 2-2 sona erdi.

Trabzonspor'un gollerini 79. dakikada Simon Banza (Penaltı) ve 81. dakikada Nwekaeme kaydetti.

Kasımpaşa'nın golleri ise 38. dakikada Cafu (Penaltı) ve uzatma bölümünde Nuno Da Costa'dan geldi.

Bu sezon 7. beraberliğini alan Trabzonspor puanını 16'ya çıkardı. Üste üste 2. beraberliğini alan Kasımpaşa da puanını 16 yaptı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

19. dakikada Rodrigues'in soldan ortasında ceza alanı içinde Fall'ın kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta çıktı.

22. dakikada Banza'nın ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, top kale direğinin üstünden auta gitti.

29. dakikada Fall'ın pasında ceza alanı içinde Aytaç Kara'nın vuruşunda, top az farkla kale direğinin üstünden oyun alanını terk etti.

32. dakikada ceza alanı sağ tarafında Rodrigues'den sıyrılan Visca'nın sert şutunda kaleci Gianniotis'i geçen top üst direkten oyun alanına geri döndü.

35. dakikada Cham'ın pasında, ceza alanının dışından Draguş'un şutunda kaleci Gianniotis, tehlikeyi önledi.

37. dakikada ceza alanı sağ tarafında kalesini terk eden Uğurcan Çakır, çizgiye yakın yerde kayarak Da Costa'yı düşürdü. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, pozisyonu önce dışarda değerlendirdi ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasının ardından penaltı kararını verdi.

GOL 38. dakikada Cafu'nun kullandığı penaltı atışında Uğurcan Çakır'ın sağındaki direğe çarpan top, filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Da Costa'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu uzaklaştırdı.

58. dakikada Cham'ın ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.

66. dakika Eren Elmalı'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Enis Destan'ın diziyle vuruşunda kaleci Gianniotis, topu kontrol etti.

67. dakikada Malheiro'nun sağdan ortasında, ceza alanı içinde Enis Destan'ın kafa vuruşunda, kaleci Gianniotis, yatarak topa sahip oldu.

72. dakikada Kasımpaşa kalecisi Gianniotis, önmeli bir gol tehlikesini önledi. Sol taraftan Visca'nın pasında altı pas içinde Banza'nın vuruşunda Gianniotis, yatarak topu çelmeyi başardı.

77. dakikada topsuz alanda Rodrigues, Enis Destan'ı eliyle sert şekilde itti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterirken Rodrigues'e de sarı kart gösterdi.

GOL 78. dakikada Banza, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Gianniotis'in ters köşesinden filelere yollayarak eşitliği sağladı: 1-1.

GOL 81. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Malheiro'nun sağdan ortasında, yakın mesafeden Nwakaeme kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1.

GOL 90+1. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Ceza alanı sol tarafında Brekolo'nun yerden pasında altı pas çizgisinin gerisinde Da Costa, dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.

90+3. dakikada konuk takımda Ben Ouanes'in yakın mesafeden filelere gönderdiği top, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

90+8. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, yakın mesafede Banza, uygun durumda kötü vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.