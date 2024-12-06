Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Arif Malek, Şahin Coşkun

Çetinkaya: Türkkan, Ali, Ahmet Hatay, Recep, Muammer, Cemal, Hamit(Batuhan), Traore, Ahmet Kara, Yasin, Djabi

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Zihni, Nevzat, Mehmet Gürlü, Emre, Bünyamin, Doğukan, Atay(Mehmet Erol), Erhun, Şenol, Opa.

Goller:Dk. 45+1 Opa (MTG), Dk. 45+3 Djabi(Çetinkaya)

K.Kart: Dk. 90+2 Emre, Dk.90+6 Mehmet Erol (MTG)

Aksa Süper Lig’de 2024-2025 Süleyman Göktaş Sezonunun 12. Haftasının açılış maçında Çetinkaya, Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti. Atatürk Stadında oynanan maçı Osman Özpaşa yönetti.

İlk devre uzun süre dengeli ve az pozisyonlu geçerken devrenin son anlarında 45+1. Dakikada Erhun’un ortasında Şenol’un kafa vuruşu kaleci Türkkan’dan döndü. Dönen topta ceza alanı içinde oluşan karamabolde Opa topu gole çevirdi. 0 – 1

45+3. Dakikada Ousmane Djabby ilk devrenin skorunu belirledi. 1 – 1

İkinci devre de uzun süre az pozisyonlu ve 1 – 1 geçti. Maçın son bölümünde ise tansiyon yükseldi. Batuhan’ın yaptığı harekete kırmızı kart verilmemesine tepki gösteren Mağusa Türk Gücülüler gol için uzatmalarda yüklenmeye çalıştılar. Ancak 90+2’de Emre Kuvvetlişahin, Batuhan’a sert girince Osman Özpaşa’dan kırmızı kart gördü.

Bu dakikada Çetinkaya 2 savunma oyuncusunu oyuna aldım 90+6’da bu kez Mehmet Erol, Djabby’ye hareketinden kırmızı kart gördü. Maç da az sonra 1 – 1 tamamlandı.

Maç sonunda ise stadın çıkış kapısında büyük olaylar yaşandı.