Trabzonspor, Alanyaspor'a takıldı

Zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. Corendon Alanyaspor'u konuk etti.
Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
Papara Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Trabzonspor, golcüsü Paul Onuachu'nun 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Konuk Corendon Alanyaspor, 73. dakikada Ianis Hagi'nin babası George Hagi'yi hatırlatan şıklıktaki golüyle skoru eşitledi: 1-1
Bu sonuçla galibiyet özlemi 2 maça çıkan Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili ekip, milli araya 25 puanla gitti.
Zorlu Trabzon deplasmanında sahadan beraberlikle ayrılan Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor ise puanını 15'e çıkardı.