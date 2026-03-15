Stat: Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Cem Öksüzoğulları, Mehmet V. Çelik

Mesarya: Ercan, Çağlar (Ahmet Havutçu), Ertan(Yunus), Tugay, Abdullah Erol, Yusuf, Abdullah Şengül(Okan), Ali Üçtaş, Mame A. Laye Tall, Miracle Nwaorisa (Dk.79 Ömer Albayrak), Tony Ejike Obia(Dk.79 Emir Dolu),

Cihangir: Türkkan, Sercan(Dk.63 Hakan Karacaoğlu), Yusuf, Selçuk, Fikret (Berhan), Hasan Ulukök (Uğur Gök), Berkem, (Ali Bayır), Ali Öztürk.Babacar M. Diop, Ndong Meye (Yakup), Samson E. Obioha.

Goller: Dk. 47 Okan Göktürk, Dk.90+4 Emir Dolu (Mesarya) Dk.38 Babacar, Dk.43 ve Dk.74 Ndong Meye, Dk.62 ve 90+2 Samson Ebuka (Cihangir)

AKSA Süper Lig’in 22’nci haftasına lider giren Cihangir, Mesarya’ya konuk olduğu haftada Mesarya’yı 5-2 mağlup etti ve bu haftayı da lider tamamladı.

Hasan Onalt Stadı’nda oynanan karşılaşmada Cihangir’in gollerini Ndong Meye (2), Samson Ebuka (2) ve Babacar kaydederken, ev sahibi ekibin gollerini de Okan Göktürk ve Emir Dolu attı.

Cihangir bu galibiyetle puanını 54’e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Mesarya ise aldığı mağlubiyetin ardından 19 puanda kaldı.

Ligin 23’üncü haftasında lider Cihangir, Lefke’yi ağırlayacak, Mesarya ise Karşıyaka’nın konuğu olacak.

