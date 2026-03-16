Mert Doğan Soyalan anısına düzenlenen U20 Grekoromen Güreş Müsabakaları, genç sporcuların yüksek mücadele seviyesi ve centilmenliğiyle başarıyla sona erdi.
Müsabakalarda dereceye giren sporcular, merhum Mert Doğan Soyalan’ın ailesi tarafından madalyalarıyla ödüllendirildi.
DERECEYE GİREN SPORCULAR
55 kg: Efe Biten (LĞİK)
60 kg: 1. Muhammet Arhami (LAÇ)
2. Türkay Özdoğan (LĞİK)
3.Arif Kalı (GGSK)
3. Engin Enginer (UY)
63 kg: Albert Moran (LĞİK)
67 kg: 1. Halil Bayraktar (BİASK) 2. Eyüp Köse (LĞİK) 3. Deniz Alacam (LAÇ)
72 kg: 1. Eren Gezer (LAÇ), 2. Ahmet Bolatçoğlu (LĞİK) 3.Ali Abuk (UY)
77 kg: 1. Cengiz İnce (TWASD), 2.Furkan Akapoğlu (LĞİK)
82 kg: 1.Kaan Aktaş Günay (LĞİK), 2. Muhammet Kurtoğlu (LĞİK)
87 kg: 1.Görkem Pınar (GGKS)
97 kg: 1. Yasin Doğan (LĞİK), 2. Ömer Faruk Aktepe (LAÇ)
130 kg: 1. Taha Başaran (LĞİK), 2. Mert Çolak (LAÇ), 3. Poyraz Çuvalcı (GGSK)
Takım Sıralaması
1. LĞİK – 200 Puan
2. LAÇ – 85 Puan
3. BİASK – 50 Puan
4. GGSK – 30 Puan
5. UY – 27 Puan
6. GKSK – 25 Puan
7. TİNASD – 2 Puan