Kısa bir süre önce geçirdiği motor kazası sebebi ile ciddi yaralar alan ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Okan Karademir’i Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, Başkanvekilleri Hüseyin Dayı, Ahmet Ogan, Genel Sekreter Hişam Tarazi den oluşan ekip tarafından nezaket ziyareti gerçekleştirilerek durumu hakkında bilgi alınarak geçmiş olsun dileğinde bulunuldu. Geçirdiği operasyonlar sonrasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde kontrol altında tutulan Okan Karademir'in vücudundaki enfeksiyon değerlerinin de normal seviyeye düştüğü ve durumu iyiye gidiyor olmasını öğrenen Antrenörler Derneği yönetimini mutlu etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Okan Karademir, bu süreçte aldığı desteklerle daha da güç kazandığını, bundan sonraki süreçte daha da toparlanıp ayağa kalkmayı arzuladığını ifade ederek Antrenörler Derneği camiasına teşekkür etti.

OKAN KARADEMİR'İN DURUMU İYİYE GİDİYOR

