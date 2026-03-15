Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Burak Yiğit, Abdulkadir Karadağ

Yenicami: Süleyman, Halil Uçar, Hüseyin Arifoğlu(70.Dk Koray), Issa(59.Dk Karan), Tahir, Hasan Ömerpaşa(59.Dk Barış), Sangare, Alaattin(59.Dk Murat), Reşit, Hüseyin Paşa, Mendy(46.Dk Asrın)

C. B Gençlik Gücü: Kemal, Adil(70.Dk Farouk), İsmail, Ahmet Sönmez(70.Dk Mehmet Altın), Ünal, Mustafa Sakallı(60.Dk Hasan Akkuyu), Mustafa Atlar, Arif(79.Dk Mahmut),Bamba,Fofana(79.Dk Salih), Jibril

Goller: 14. ve 73.Dk Fofana, 29, 36 ve 90.Dk Bamba, 63 ve 83.Dk Jibril (GG)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 22. Hafta maçında Yenicami, China Bazaar Gençlik Gücü’nü konuk etti.

Atatürk Stadında oynanan Yenicami – China Bazaar Gençlik Gücü maçını Burak Mandralı yönetti.

14.Dk: GG atağında ceza alanı dışında Fofana yere düşerken şık bir vuruş gerçekleştirdi ve tam köşeden topu filelere gönderdi. Yenicami 0-1 GG

26.Dk: GG atağında ceza alanı içi sağ çaprazda müsait durumda topla buluşan Jibril kötü bir vuruşla topu üstten dışarıya gönderdi.

29.Dk: GG atağında Arif soldan topu ceza alanına ortaladı ve arka direkte Bamba vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Yenicami 0-2 GG

36.Dk: GG atağında Bamba sağ kanatta rakiplerinden sıyrılıp ceza alanına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 0-3 GG

63.Dk: GG atağında kaleciden dönen topu iyi takip eden Jibril vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 0-4 GG

74.Dk: GG atağında Fofana soldan hızla rakip yarı alan girdi ve vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Yenicami 0-5 GG

83.Dk: Yenicami savunmasının hatasında topu alan Jibril direkt kaleye yöneldi ve sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. Yenicami 0-6 GG

90.Dk: GG atağımda Mahmut topu ceza alanine ortaladı. Savunmadan seken topu Bamba aldı ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 0-7 GG