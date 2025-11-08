Birinci Lig ekiplerinden Binatlı’nın teknik direktörü Niyazi Özekmekçi, Türk Ocağı karşısında alınan 2 – 1’lik yenilgi sonrasında görevinden istifa etti.

Tek nagalip takım olan Binatlı’da istifa kararı alan Niyazi Özekmekçi’nın istifa açıklaması şöyle:

“Olmadı başaramadım. 21 Temmuz’da sezon açılışı yaptık. Başkan ve yönetim kurulu ile bize yardım edenler ne istediysem bana aldılar.

Kağıt üstünde güzel bir takım kurduk. İyi bir sezon açılışı yaptık. Fakat geçen seneki o aile topluluğunu kuramadık. Bir kan değişikliği şart oldu. Bütün sorumluluk bendedir. Futbolcu evlatlarıma bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. Birlik olurlarsa her şeyi başarabilirler.

Öncelikle Salih Gülmez, Buğra Savaş Sayım, Ekrem Cümbezli, Koray Süleymanlar, Kemal Özekmekci, İsmail Yatmaz ve Birgül Kofalı’ya teşekkür ederim.”