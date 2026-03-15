Stat: Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Halil Atlar.

Yeniboğaziçi: Emre, Ali Özay, İrfan, Yunus((Ertan), Osman, Enes(Fevzi), Mehmetali, Olayinka Ajibola, Darius Dee Johnson, Ramadan(Eli Amir), Ada (Berat).

Karşıyaka: Ufuk, İsaac Owisu, Hasan(Mehmet Erol), Göksel(Muhammed), Lawrence Ogbe(Hanibal), Süleyman, İlker, Toykan, Andy Okpe, Mahfouz Kande, Mahmoud Mbaye.

Goller: Dk. 45 ve 89 Olayinka Ajibola(Yeniboğaziçi), Dk. 8 ve 11 Toykan, Dk. 10 Andy Okpe ve Dk. 80 Mehmet Erol(Karşıyaka)

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 22. Haftasında alt sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmada düşme potasındaki Yeniboğaziçi, play-out hattındaki Karşıyaka’yı konuk etti. Karşılaşmayı konuk Karşıyaka 4 – 2 kazanarak play-out dışına çıkmak için büyük bir avantaj yakaladı.

Maç öncesi ve ilk devrede yağan yağmurlar nedeniyle oldukça ağırlaşan zeminde oynanan karşılaşmada konuk Karşıyaka ilk devrenin henüz başında üç dakika içinde bulduğu 3 golle adet maçı kopardı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk Karşıyaka takımı 8 ve 11. dakikada Toykan ve 10. dakikada ise Andy Okpe’nin ayağından bulduğu arka arkaya gollerle 3 – 0 öne geçti.

Bu skor sonrasında oyunda dengeyi bulan ev sahibi Yeniboğaziçi ilk devrenin son anlarında Olayinka Ajibola’nın ayağından bulduğu golle ilk devre 3 – 1 Karşıyaka üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devreye ev sahibi Yeniboğaziçi gol için yüklenirken, Karşıyaka kontra ataklarla birçok gol pozisyonu üretti. 63. Dakikada Yeniboğaziçi’nin kazandığı penaltı atışını kullanan Ramadan’ın ayağının kayması nedeniyle şutunda top üstten auta gitti.

İkinci devrede Karşıyaka’da oyuna giren tecrübeli ayak Mehme Erol 80. Dakikada skoru 4 – 1 yapan golü atarken, maçın skorunu belirleyen golü ise Yeniboğaziçi’nden Olayinka Ajibola 89. Dakikada attı. 2 – 4

Karşılaşma sonunda Karşıyaka puanını 25 yaparken, Yeniboğaziçi 16 puanla ligin dibinde kaldı.