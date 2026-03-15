Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Fatih Bardakçıoğlu, Rüya Sakallı, Yusufcan Dönder
Yalova: Vedat Ergel, Hasip Uluhan, Zafer Emre Taşkın, Nevzat Çayan (Dk.58 Cengiz), Yasin Bitik, Sergülen Rüstemoğlu, Kemal Yılmazoğlu, Serhat Hacı Coşkun, Civan Hısır, İbrahim Çağoğlu (Dk.58 Eren), Tahsin Denizsever (Dk.88 Berkem)
Değirmenlik: Hakkı Duvarcı, Hüseyin Sadıklar (Dk.71 Şükrü)(Dk.85 Kağan), Oğulcan Şengül, Yasin Açıkel, Hasan Tulum, İlyas Barut, Ümitcan Babahan, Arda Eren Metin, Osman Erbay, Hikmet Çelikel (Dk.71 Doğan Alp), Barkın Özaşık
Gol: Dk.16 Hasan Tulum (Değirmenlik)
Kırmızı Kart: Dk.62 Osman Erbay (Değirmenlik)
AKSA Birinci Lig’de Yalova ile Değirmenlik 22. hafta mücadelesinde karşılaştı. Müsabaka Yalova’nın saha kapama cezası nedeniyle Dikmen, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynandı. Aşırı rüzgar altında oynanan karşılaşmayı 16. dakikada Hasan Tulum’un kaydettiği golle 1-0 kazanan Değirmenlik, Süper Lig hedefi doğrultusunda haftayı kayıpsız kapattı.
Değirmenlik 62. dakikada Osman Erbay’ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Değirmenlik puanını 37 yaparken, Yalova 26 puanda kaldı.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
