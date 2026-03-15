Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Fatih Bardakçıoğlu, Rüya Sakallı, Yusufcan Dönder

Yalova: Vedat Ergel, Hasip Uluhan, Zafer Emre Taşkın, Nevzat Çayan (Dk.58 Cengiz), Yasin Bitik, Sergülen Rüstemoğlu, Kemal Yılmazoğlu, Serhat Hacı Coşkun, Civan Hısır, İbrahim Çağoğlu (Dk.58 Eren), Tahsin Denizsever (Dk.88 Berkem)

Değirmenlik: Hakkı Duvarcı, Hüseyin Sadıklar (Dk.71 Şükrü)(Dk.85 Kağan), Oğulcan Şengül, Yasin Açıkel, Hasan Tulum, İlyas Barut, Ümitcan Babahan, Arda Eren Metin, Osman Erbay, Hikmet Çelikel (Dk.71 Doğan Alp), Barkın Özaşık

Gol: Dk.16 Hasan Tulum (Değirmenlik)

Kırmızı Kart: Dk.62 Osman Erbay (Değirmenlik)

AKSA Birinci Lig’de Yalova ile Değirmenlik 22. hafta mücadelesinde karşılaştı. Müsabaka Yalova’nın saha kapama cezası nedeniyle Dikmen, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynandı. Aşırı rüzgar altında oynanan karşılaşmayı 16. dakikada Hasan Tulum’un kaydettiği golle 1-0 kazanan Değirmenlik, Süper Lig hedefi doğrultusunda haftayı kayıpsız kapattı.

Değirmenlik 62. dakikada Osman Erbay’ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Değirmenlik puanını 37 yaparken, Yalova 26 puanda kaldı.

Tepede sessizlik
Tepede sessizlik
İçeriği Görüntüle

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Baf Ülkü Yurdu

22

14

3

5

44

28

16

45

2.

Aslanköy GSD

22

12

5

5

45

19

26

41

3.

Değirmenlik SK

22

10

7

5

36

25

11

37

4.

Lapta TBSK

22

9

9

4

28

16

12

36

5.

M. Hacıali Yılmazköy SK

22

9

8

5

35

33

2

35

6.

DND L. Gençler Birliği SK

21

9

7

5

37

28

9

34

7.

Maraş GSK

22

10

4

8

46

42

4

34

8.

Düzkaya KOSK

22

8

8

6

36

28

8

32

9.

Türk Ocağı Limasol SK

22

8

7

7

30

34

-4

31

10.

Atoll Kozanköy KSK

21

9

3

9

32

33

-1

30

11.

Yalova SK

22

6

8

8

17

23

-6

26

12.

Göçmenköy İYSK

22

7

4

11

32

36

-4

25

13.

Serveroğlu Geçitkale GSK

22

6

4

12

29

40

-11

22

14.

Binatlı YSK

22

4

8

10

25

35

-10

20

15.

Hamitköy ŞHSK

22

5

3

14

27

49

-22

18

16.

Kaplıca Karadeniz 61 SK

22

4

2

16

22

52

-30

14