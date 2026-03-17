Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi tarafından verilen müzik izinlerinin Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, daha önce izin almış müzikli eğlence yerleri, izinlerinde belirtilen koşullara uymak kaydıyla, 19-22 Mart tarihlerinde, dört gün boyunca herhangi bir ek izin almaksızın müzik yayını yapabileceği belirtildi.

Açıklamada, müzik yayını yapacak olan işletmelerin öncelikle Çevre Koruma Dairesi’nden önceden alınmış ve süresi dolmamış olan müzik izin belgesine sahip olması gerektiği anımsatılarak, geçerli bir müzik izni olmadan veya koşullarına aykırı şekilde müzik yayını yapan işletmelere yasal yaptırım uygulanacağı bildirildi.