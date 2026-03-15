Stat: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Emre Çevikdal, Furkan Türk

K. Kaymaklı: Süleyman, Sena, Derviş, Arda Sözcü, Kadir, Arda Kortay, Quentin Debouto, Arcan, Pape Marega, Alpay, Boran.

Mağusa T. Gücü:Mustafa, Nevzat, Mert, Gökcan, Furkan, Mehmet Çavuş, Emre Kuvvetlişahin, Süleyman, Papa Demba Ndior, Emre Mutlu, Kenan.

Goller: Dk.74 Nana Kumah (K. Kaymaklı) Dk.45 Gökcan Gelmen Dk.64 Mert Sezer Dk.82 Hüseyin Deynekli Dk.90+3 Nevzat Duran (MTG)

Süper Lig’in 22’nci haftasında Küçük Kaymaklı’nın konuğu olan Mağusa Türk Gücü, karşılaşmayı 4-1 kazanarak galibiyet serisine devam etti.

Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda zaman zaman yağmur altında oynanan mücadelenin ilk devresi Gökcan Gelmen’in golüyle 1-0 Mağsua Türk Gücü üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devrede Küçük Kaymaklı bir de penaltı kaçırırken, goller peş peşe geldi. Önce Mert Sezer skoru 2-0’ getirirken, 74’üncü dakikada Nana Kumah farkı yeniden 1’e indirdi. Konuk ekip, 82’nci dakikada Hüseyin Deynekli, 90+3’üncü dakikada da Nevzat’ın golleriyle mücadeleyi 4-1 kazanmış oldu.

Karşılaşma sonrasında Mağusa Türk Gücü puanını 42’ye yükseltirken, ikinci yarı kötü bir performans sergileyen Küçük Kaymaklı 26 puanda kaldı.

Ligde oynanacak hafta içi mesaisinde Mağusa Türk Gücü, Gönyeli’yi konuk edecek, Küçük Kaymaklı da Çetinkaya’nın konuğu olacak.