Merkezi İhale Komisyonu tarafından yeni açılan KKTC Merkez Binası ihalesini kazanmak için sahte bilanço ve borcu yoktur belgesi sunduğu gerekçesiyle tutuklanan bağımsız milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun oğlu, müteahhit Uğur Tosunoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mali Şube’de görevli polis memuru, zanlının “resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme, iptal edilmiş veya günü geçmiş RES belgeleri tedavüle sürme”, “sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs, yasal görevlere riayetsizlik etmek” suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, 29 Ocak 2025 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK), Merkez Bankası yeni binası için açtığı 785 milyon 34 bin 463 TL tutarındaki ihaleye yapılan başvurularla ilgili gizli bir soruşturma başlatıldığını anımsattı.

Polis, Uğur Tosunoğlu’nun 20-21 Ocak 2025 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu’nda KDV hariç 785 milyon 34 bin 463 TL meblağlı ihaleye katılmak amacıyla 15 Ocak 2025 tarihinde KKTC Gelir ve Vergi Dairesi’nden borcu yoktur yazısı alındığını ve 21 Ocak 2025 tarihinde ise 32 milyon ek kar beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının faizleriyle birlikte 13 milyon TL borcu olmasına rağmen ‘borcu yoktur’ yazısını MİK’e sunduğunu söyledi.

Polis, zanlının 5 Şubat tarihinde tutuklandığını, evinde yapılan aramada 29 Ocak 2025 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu’na sunduğu yeni hizmet binası ihalesine sunduğu teklif dosyasının ve bir adet faturanın emare alındığını ifade etti.

Polis memuru, aynı tarihte zanlıya ait şirketin muhasebesinde yapılan aramada şantiye ofisinde ihale katılım beyannamesinin bulunarak emare alındığını anlattı.

Şirketin muhasebecisinde yapılan soruşturmada, şirketin ek kâr beyanının kaynağının, zanlı Tosunoğlu’nun sahibi olduğu Tosunoğlu İnşaat LTD’den, yine zanlının hissedarı olduğu Tosunoğlu Development’a, “Müteahhitlik hizmeti” açıklamalı, 35 milyon 200 bin TL’lik bir fatura olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Polis ayrıca, zanlı Tosunoğlu’nun fatura karşılığı hizmet verdiğini söylediği, aynı zamanda hissedarı da olduğu Doğaltaş LTD’nin de Vergi Dairesi’ne beyan ettiği 2023 yılı bilançosunun incelendiğini belirterek, bu incelemede de gider kalemlerinde, faturada belirtilen giderin bulunamadığını belirtti.

Tosunoğlu İnşaat LTD’nin bir adet fatura blokunun ve bin 278 adet 2023-24 yıllarına ait muhtelif fatura ve makbuzların taraflarına iletildiğini ve bunlar üzerinde inceleme başlatıldığını belirten polis, zanlı Tosunoğlu’nun hissedarı olduğu Tosunoğlu Development şirketi adına kestiği ek kar beyanı yaptığı faturanın sahte olduğunu tespit ettiklerini ve zanlı aleyhine resmi evrak sahteleme ve tedavüle sürme suçlamaları da getirildiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, faturaların incelenmesinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına,300 bin TL nakit teminat yatırmasına, 2 haftada 1 gün ispati vücutta bulunmasına ve iki kefilin birer milyon TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.