Lefkoşa’da uyuşturucu suçundan tutuklanan Mohammedel Mogtaba Eltyb Abdelhmeed Ali, Ahmed Abdalla Mohamed Ahmed ve Ercan Muharrem Kamiloğulları dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı Mohammedel Mogtaba Eltyb Abdelhmeed Ali’nin 25 Eylül 2026 tarihinde saat 17:45 raddelerinde polis ekibi tarafından Lefkoşa Acil Durum Hastanesi otopark alanında park halinde olan MK 047 plakalı araç sürücüsü Mohammedel Mogtaba Eltyb Abdelhmeed Ali, yanında yolcu olarak bulunan Ahmed Abdalla Mohamed Ahmed ve Ercan Muharrem Kamiloğuları’nın huzurunda yapılan aramada paspas altında 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ile Ercan Muharrem Kamiloğlları’nın bacak arasında 2,800 TL nakit para tespit edildiğini ve şahısların suçüstü tutuklandıklarını söyledi.

Polis akabinde aynı otopark alanında Ercan Muharrem Kamiloğlları’nın kullanımında olan ZAA 355 S plakalı araçta yapılan aramada ön yolcu koltuğu üzerinde bulunan el çantası içerisinde 15 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 3 adet extacy hap ve 3 gram kokain türü uyuşturucu tespit edildiğini aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların 8 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Gizem Erciyas, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.