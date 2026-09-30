Havalimanı’nda meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan D.A dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 25 Eylül 2026 tarihinde saat 16:40 raddelerinde Havalimanı’nda Türkiye’de sakin D.A’ın yolcu çıkış kısmında bulunan X-Ray cihazında huzurunda valizinde yapılan kontrolde içerisinde tütün ile karışık Hintkeneviri türü uyuşturucu, metal öğütücü, içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan küçük kap, pipet ve metal kutu bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gizem Erciyas, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.