Lefkoşa, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Yönetim Kurulu’nun dün yapılan toplantısında oy birliğiyle 2027 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti seçildi.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Gençlik, Kültür ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ICYF Yönetim Kurulu toplantısı dün akşam Konya’da gerçekleştirildi. ICYF Başkanı Taha Ayhan başkanlığında gerçekleşen toplantıya yönetim kurulu üyeleri, ICYF Sekreteryası ve İİT yöneticileri katıldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç başkanlığındaki KKTC heyetinde, Gençlik Dairesi Müdürü Pınar Bıçaklı, Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özbilgehan, Genel Başkan Yardımcısı Adil Bey, Genel Koordinatör Candoğan Özkan ile Dışişleri Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı ile İlişkiler Müdürlüğü yetkilisi yer aldı.

Toplantıda, Lefkoşa’nın 2027 İİT Gençlik Başkenti adaylığı görüşüldü. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı ve Devlet Gençlik Çalışmaları Üst Kurulu Başkanı Aktunç, kurul üyelerine hitaben kapsamlı bir konuşma yaptı. Ardından Gençlik Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Adil Bey, Lefkoşa’nın adaylığına ilişkin sunumu gerçekleştirdi.

Sunumda Lefkoşa’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri, ev sahipliği kapasitesi ve gençlere sunduğu imkanların yanı sıra, 2027 yılı gençlik başkenti programı kapsamında gençlik politikaları, girişimcilik, inovasyon, teknoloji, çevre, sürdürülebilirlik, spor, gönüllülük ve gençlik diplomasisi alanlarında gerçekleştirilmesi planlanan projeler anlatıldı. Gençlerin programın merkezinde yer alacağı ve farklı ülkelerden gençlerin Lefkoşa’da bir araya gelerek ortak projeler geliştirmelerinin hedeflendiği vurgulandı.

Sunumun ardından ICYF Yönetim Kurulu üyeleri adaylık hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu. Yapılan oylamada Lefkoşa’nın, 2027 İİT Gençlik Başkenti seçilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

-Aktunç

Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan Aktunç, Lefkoşa’nın 2027 İİT Gençlik Başkenti seçilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ICYF Başkanı Taha Ayhan’a ve tüm Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Aktunç, Lefkoşa’nın 2027 yılında İslam dünyasının farklı coğrafyalarından gençleri buluşturan önemli bir gençlik merkezi olacağını söyledi. Uzun zamandır Devlet Gençlik Çalışmaları Üst Kurulu bünyesinde Gençlik Federasyonu gönüllüsü gençlerle birlikte çalıştıklarını belirten Aktunç, adaylık başvurusunu gençlerin büyük katkılarıyla hazırladıklarını ve bu başarıya birlikte ulaştıklarını kaydetti.

Gençlerin her zaman önünün açılması gerektiğini vurgulayan Aktunç, fırsat verilmesi halinde Kıbrıs Türk gençliğinin her alanda başarı sağladığını ifade ederek, projede emeği geçen tüm Gençlik Federasyonu görevlilerine ayrı ayrı teşekkür etti.

-Bıçaklı

Gençlik Dairesi Müdürü Pınar Bıçaklı da Lefkoşa'nın 2027 Gençlik Başkenti olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Gençlik Dairesi olarak bu büyük organizasyona hazır olduklarını belirtti.