Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da 20 yaşındaki Mohammed Hamıd Adam Mohammed ve 20 yaşındaki Ahmet Abdelnasır İbrahim Sıdahmed’in kaldığı evde yaptığı aramada, yaklaşık 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu. Tutuklanan iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 29.2026 tarihinde 16:40-17:00 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'ne gelen bilgide Küçük Kaymaklı’da ikamet eden zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis, söz konusu adrese giderek, arama yaptıklarını, Mohammed Hamıd Adam Mohammed’in yatak odasında 8 paket halinde 5 gram hintkeneviri Ahmet Abdelnasır İbrahim Sıdahmed’in odasında ise 14 paket halinde 10 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ifadelerinde uyuşturucu maddeyi 25 Eylül’de 25 gram olarak 450 dolara aldıklarını ve 10 gramını içtiklerini anlattıklarını açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını ve aranan şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.