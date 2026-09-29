Yayla Avcılık Atıcılık Derneği’nin merhum üyeleri Mehmet Luman ve Türkmen Tabakoğlu anısına Sporting Anı Yarışması düzenlenecek.

4 Ekim Pazar günü Lefke Atış Poligonu’nda gerçekleştirilecek yarışma, merhum üyelerin sevenlerini ve spor camiasını bir araya getirecek.

Yarışmada sporcular yaş kategorilerine göre mücadele edecek:

* Yıldızlar: 12-15 yaş

* Gençler: 16-20 yaş

* Avcılar: 21-54 yaş

* Veteranlar: 55 yaş ve üzeri

* Atıcılar

Yarışmanın başlama saati 09.00, katılım ücreti ise 1000 TL olarak açıklandı. Son başvuruların Pazar günü saat 14.00’e kadar yapılabileceği belirtildi.

DERECELENDİRME VE YARIŞMA KURALLARI

Derecelendirmede sporcuların çift vuruşları dikkate alınacak. Eşitlik olması halinde shoot-off atışı yapılacak. “No Target” durumunda atışlar tekrarlanacak ve ilk atış sonucu geçerli kabul edilecek.

Yarışma final atışı yapılmadan tamamlanacak. Her kategoride ilk üç sırayı alan sporculara kupa verilecek. Ayrıca rastgele tozlu tabak vuran sporculara fişek, şapka ve benzeri hediyeler takdim edilecek.

Organizasyon tarafından yapılan önemli duyuruda, dışarıdan fişek getirilmesinin kesinlikle yasak olduğu, bu durumun tespit edilmesi halinde sporcunun diskalifiye edileceği bildirildi.

Yayla Avcılık Atıcılık Derneği, tüm sporculara başarılar dilerken, Mehmet Luman ve Türkmen Tabakoğlu’nu saygı ve rahmetle andı.