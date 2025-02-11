Hayatını önceki gece kaybeden iş insanı Asil Nadir, bugün Lefkoşa’da defnedilecek.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında yaşamını yitiren Asil Nadir için bugün 10.30'da Lefkoşa'da Nadir Şirketler Grubu binası önünde (eski Kıbrıs Gazetesi binası) tören yapılacak.
Konuşmaların da yer alacağı bu törenin ardından Asil Nadir’in naaşı, saat 12.00'de Suat Günsel Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki aile mezarlığında toprağa verilecek.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve bakanlar Asil Nadir için taziye mesajı yayımladı.