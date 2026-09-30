Sahte beyanla para temini suçundan tutuklanan S.A dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Savaş Saadetoğlu olguları aktardı. Saadetoğlu, zanlı S.A’ün 2025 yılı mart ayında Lefkoşa’da Pakistan ve Hindistan uyruklu 10 kişiden çalışma izinlerini yapacağını söyleyerek, 6 bin dolar parayı sahte beyanla temin ettiğini söyledi. Polis, şikayetin 5 Temmuz 2025’te yapıldığını, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 3 Temmuz 2025’te ülkeden çıkış yaptığının belirlendiğini kaydetti. Polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının 29 Eylül 2026 tarihinde ülkeye giriş yaparken, Girne Limanı’nda tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.