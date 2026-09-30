Değirmenlik’te ev kundaklayan Simge Özdenizer’in evinde arama yapan polis, zanlının 19 yaşındaki oğlu Türkay Ser’in odasında iki adet canlı mermi ele geçirmişti.

Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu suçundan tutuklanan 19 yaşındaki Türkay Ser dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olguları aktardı. Polis, 23 Eylül 2026 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Değirmenlik’te, polis tarafından zanlı Türkay Ser’in kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda 9 mm çapında 2 adet canlı mermi bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde mermileri yerde bulup, odasına koyduğunu söylediğini aktardı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 70 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının bir milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.