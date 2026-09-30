Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Sentetik Cannabınoid İthal ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan Polonyalı zanlı A.W.M dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 25 Eylül 2026 tarihinde saat 11:10 raddelerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda Güney Kıbrıs’ta sakin zanlı A.W.M’nin kullanımında bulunan TNB 829 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının tasarrufunda 10 paket halinde yaklaşık 600 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu bulunarak zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs'tan bir konumdan aldığını ve Kuzey Kıbrıs'ta bir konuma bırakmak için 500 Euro karşılığında Metehan sınır kapısından ülkeye ithal ettiği itirafında bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlının cep telefonunun inceleneceğini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise polise bir şey anlatmayacağını, anlatırsa ailesinin ve kendisinin tehlikeye gireceğini söyledi.

Yargıç Gizem Erciyas zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.