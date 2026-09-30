Güney Kıbrıs’ta yetkili makamların Athalassa parkında kaz türü bir kanatlıda kuş gribi (H5N1) tespit edilmesinin ardından teyakkuza geçtiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, geçen cuma günü tespit edilmesinin ardından hayatını kaybeden söz konusu kanatlıyı tespit eden vatandaş ile kanatlıyla temas eden üç görevlinin tedbir amaçlı olarak evlerinde karantinaya alındığını yazdı.

Buna paralel olarak dün kaz türü ikinci bir kanatlının da ölü olarak tespit edildiğini ve bunun şüpheli bir kuş gribi vakası olduğunu yazan gazete, kanatlının gerekli incelemelerin yapılması için veteriner dairesine götürüldüğünü yazdı.

Haberde Rum veteriner dairesinin parkı ziyaret eden herkese kanatlılara yaklaşmamaları, beslememeleri ve yakın temasa geçmemeleri tavsiyesinde bulunduğu da kaydedildi.