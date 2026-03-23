Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Tolga Kınacı Futsal Şampiyonası başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde yer alan şampiyonada ilk gün maçları tamamlandı.

Erkeklerde üç grup, kadınlarda tek grup halinde düzenlenen şampiyonada erkekler yarı final maçları Perşembe günü, üçüncülük ve final maçları Cuma günü oynanacak. Kadınlarda ise grup maçları Perşembe gününe kadar oynanacak ve son karşılaşma ile birlikte sıralama netlik kazanacak.

Şampiyonanın ilk gününde alınan sonuçlar ve ikinci gün programı şu şekilde:

Sonuçlar

Erkekler A Grubu: UFÜ – BAÜ: 2-10

Erkekler B Grubu: AÖA – GAÜ: 5-5 (Pen 2-1)

Erkekler B Grubu: DAÜ – GÜ: 9-0

Erkekler C Grubu: KSTÜ – LAÜ: 3-4

Kadınlar: YDÜ – BAÜ: 9-0

Kadınlar: GAÜ – DAÜ: 0-0 (Pen 2-3)

24 Mart Salı (2. Gün)

Erkekler A Grubu: BAÜ – ODTÜ KK (10.00)

Kadınlar: BAÜ – GAÜ (11.00)

Erkekler B Grubu: GÜ – AÖA (12.00)

Kadınlar: DAÜ – YDÜ (14.00)

Erkekler C Grubu: LAÜ – YDÜ (15.00)