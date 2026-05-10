AKSA Birinci Lig'in 30. haftasında Hamitköy'ü 4-1 mağlup eden Baf Ülkü Yurdu, Birinci Lig'de şampiyon oldu.

Son haftaya 56. puanla Aslanköy’ün arkasında 2. Sırada giren Baf Ülkü Yurdu, Aslanköy’ün Düzkaya deplasmanından 3 – 2 mağlup ayrılması sonrasında dün gece Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda konuk ettiği Hamitköy’ü 4 – 1 mağlup eden Baf Ülkü Yurdu 1. Lig şampiyonu oldu.

Şahin Coşkun’un yönettiği maçta Hamitköy Ersan’la 1 – 0 öne geçerken, Baf Ülkü Yurdu Hascan ve Malik’in golleriyle ilk devreyi 2 – 1 önde kapattı. İkinci devrede ise Hakan Doğan’ın golleriyle Baf Ülkü Yurdu, Hamitköy’ü 4 – 1 mağlup ederek Süper Lige şampiyon olarak yükseldi.

