BTM 1. Lig’den şampiyon olarak yükselen Çello Dikmen Gücü antrenörü Kemal Pent Yamantürk, şampiyonlukla sonuçlanan sezonun ardından duygularını paylaştı. Göreve ilk geldiği gün basında çıkan “Dikmen, Dikmen’in çocuklarına emanet” manşetinin kendisinde büyük bir gurur ve sorumluluk duygusu yarattığını belirtti.

Dikmen Gücü’nde ilk hedeflerinin kaybolan takım ruhunu geri getirmek olduğunu ifade eden Yamantürk, kulüp başkanı Selahattin Cello önderliğinde yönetimin büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı. Düzenlenen etkinlikler, 50. yıl formaları ve artan birliktelikle birlikte Dikmen’de yeniden futbol heyecanının başladığını söyledi.

“ASLA PES ETMEDİK”

Kadronun büyük ölçüde yeniden kurulduğunu ve sezona zorluklarla başladıklarını belirten Yamantürk, “3-4 hafta sendeledik ama hiçbir zaman pes etmedik. Her düştüğümüzde daha çok kenetlendik” ifadelerini kullandı.

Takım içindeki dayanışmanın şampiyonluğun anahtarı olduğunu vurgulayan başarılı teknik adam, oyuncularının kendisine olan inancının bu başarıda büyük rol oynadığını dile getirdi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Yamantürk, başta kulüp yönetimi olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederek, Yüksel Çelebi, taraftar grubu Ultradigomo ve fedakârca mücadele eden futbolculara özel olarak değindi.

HEDEF DAHA BÜYÜK

Şampiyonlukla önemli bir başarıya imza attıklarını belirten Yamantürk, “Zoru başardık, şimdi önümüzde daha zoru var. Daha fazla kenetlenme zamanı” diyerek yeni hedeflere odaklandıklarını ifade etti.

Başarılı teknik adam sözlerini şu cümleyle tamamladı:

“Yaparsa Dikmen’in çocukları yapar.”