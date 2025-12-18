Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) 2025 Ödül Törenini Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 15 Aralık 2025 Pazartesi akşamı gerçekleştirdi. Gecede, 3 yarıştan oluşan Güven Sigorta 2025 Time Attack Şampiyonası ödülleri takdim edildi. Genel klasman ilk üç sırada yer alan yarışçıların yanı sıra sınıflarda da ilk üçe girenlere kupaları takdim edildi. Verilen kokteylin ardından Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan’ın konuşması ile tören başladı. Geride kalan sezonun değerlendirmesini yapan Tufan, yeni sezon ile ilgili bilgiler de verdi. Ardından başlayan ödül töreninde sponsorlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Sponsor firmalardan Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, Cahit Necipoğlu Ltd. Direktörü Gökhan Necipoğlu, Carlot Oto Direktörü Hüseyin Şüküroğlu, Radyo Juke Direktörü Yüce Ertanın ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç teşekkür plaketlerini Başkan İsmet Tufan’dan aldılar. Near East Bank ile Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’ne ise teşekkür plaketleri daha sonra takdim edileceği duyuruldu. Ayrıca başkan İsmet Tufan Yarış Direktörleri Tolga Tekin ile Talmaç Başkaya’ya teşekkür plaketi takdim etti. Dereceye giren sporculara ise başkan ve yönetim kurulu üyeleri; İsmet Tufan, Mehmet Karadeniz, Mustafa Tangül, Serkan Bolkaner, Rabia Özcömert, Kaan Ogan, Veli Muslu ve Ömer İlhan Sayar ile sponsor firma temsilcileri kupaları takdim etti. Gecede en büyük kupayı Şampiyon Doğa Koyuncu alırken, ikincilik kupasını Fahri Altınör ve üçüncülük kupasını Aykut Sokollu ile Kemal Topcuoğlu almaya hak kazanan sporcular oldu.

2025 Güven Sigorta Time Attack Şampiyonası Ödül Töreni

Genç Yarışçılar

1.Ateş Tufan

2.Doruk Vaiz

3.Hasan Halil Onalt

Extreme Kategorisi

1.Kemal Topcuoğlu

2.Halil Mulla

Kadınlar Arka İtiş Araçlar Sınıfı

1.Huri Bağrıaçık

2.Türhan Uzmaner

3.Naz Adıgüzel

Kadınlar Dört Çeker Araçlar Sınıfı

1.Melina Avcı

Kadınlar Ön Çeker Araçlar Sınıfı

1.Jale Kuset

2.Kaderina Ezici

3.Cenay Canateş ve Hülya Biricik

Ön Çeker Araçlar Sınıfı

1.Onat Kutlar

2.Kıyal Selviler

3.Kuzey Vaiz

Arka Çeker Araçlar Sınıfı

1.Fahri Altınör

2.Aykut Sokollu

3.Ahmet Kasap

Dört Çeker Araçlar Sınıfı

1.Doğa Koyuncu

2.Hüseyin Şüküroğlu

3.Hasan Piro Türkmen

Genel Klasman

1.Doğa Koyuncu

2.Fahri Altınör

3.Kemal Topcuoğlu ve Aykut Sokollu