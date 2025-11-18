Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu – Omağ-Çağkan Yapı Rallisi başlıyor.

Sezonun 8. rallisi Omağ-Çağkan Yapı Rallisi için heyecan dorukta.

Serdarlı bölgesinde yapılacak olan Omağ Çağkan Yapı Rallisine kayıtlar Pazartesi akşamı kapandı. 23 ekibin start alacağı Omağ Çağkan Yapı Rallisi 22 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Rallinin startı sabah 09:30’da verilecek.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından düzenlenen rallide, hem pilotlar hem de ekipler sezonun kritik puanlarını kazanmak için mücadele edecek. Yarış haftası boyunca heyecan, strateji ve hız bir arada olacak.