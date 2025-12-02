Basel Holding KKTŞ Carlot Auto 4. Tırmanma Yarışını kazanan Deniz Denner şampiyon olurken, 5. Tırmanma Yarışını kazanan Kemal Topçuoğlu sezonun son yarışını kazanarak 2. olarak sezonu tamamladı. Halil Mulla ile yarışan Levent Sönmez Genel Klasman Co Pilotlar şampiyonu olarak sezonu tamamladı.

E4 Kategorisinde Ibrahim Aydoğanlı-Irfan Gelengül 4. Yarışı kazanarak arka çeker şampiyonu oldular. Hüseyin Karaoğlan-Mehmet Salih Çelikden 5. Yarışta zirveye çıkıp sezonu 2. tamamladılar.

E3 kategorisinde iki yarışta da Jale Kuset birinci oldu. E2 kategorisinde ise Deniz Denner birinci olurken, S2 kategorisinde Halil Mulla-Levent Sönmez birinci olarak sezonu S2 birincisi olarak tamamladılar.

Kadınlarda günün en hızlısı 4. yarışta Gölgem Paşa olurken, ikinci yarışta Emine Şüküroğlu birinci olarak tamamladılar.