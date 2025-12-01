Formula 1'de haftalar önce "bitti" denilen şampiyonluk mücadelesi, sezonun son yarışına kaldı.

McLaren'den Lando Norris ve Oscar Piastri, Katar'a ilk iki sırada gitti. McLaren pilotları, sıralama turlarında da en önde olunca şampiyonluk düğümünün artık çözüleceği düşünüldü. Ancak sonuç öyle olmadı.

VERSTAPPEN HATAYI AFFETMEDİ

7. turda Nico Hulkenberg ile Pierre Gasly'nin çarpışmasının ardından güvenlik aracı piste indi. McLaren dışındaki bütün takımlar, bu sırada pit stop yapmayı tercih etti. Bu strateji pahalıya mal oldu ve Katar'da ilk sırayı Verstappen aldı.

Lando Norris, bu hatanın Las Vegas'taki çifte diskalifiyeden daha ağır olduğunu söyledi.

Katar Grand Prix"sinin ardından Norris 408 puan ile liderliğini sürdürdü. Ancak 25 puan çıkaran Verstappen, 396 puanla zirveyle arasındaki farkı 12 puana düşürdü. Oscar Piastri ise 392 puanda kaldı.

Son yarış öncesi şampiyonluk ihtimalleri

Formula 1'de böylece 2010 yılından bu yana ilk kez sezonun son yarışında 3 pilot şampiyonluk mücadelesi verecek.

Abu Dabi'de artık çok çeşitli senaryolar var. Lando Norris, herşeye rağmen şampiyonluk yolunda rakiplerinin önünde. Norris, sezonun son yarışında ilk üçe girmesi halinde rakiplerinin pozisyonuna bakmaksızın mutlu sona ulaşacak.

Verstappen ise Abu Dabi'de birinci olursa, şampiyonluk için zirvedeki rakibinin dördüncü veya daha geride bitirmesi gerekecek.

Piastri kazanırsa ise şampiyon olmak için takım arkadaşı Norris'in altıncı olması gerekecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 396

3. Oscar Piastri (Avustralya): 392

4. George Russell (Büyük Britanya): 309

5. Charles Leclerc (Monako): 230