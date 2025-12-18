Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Komite’ye 200 bin euro tutarında mali katkı sağladığını açıkladı.

KŞK tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bağışla Almanya’nın 2006 yılından bugüne Komite’ye sağladığı toplam mali desteğin 1,16 milyon euro’ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, bağışların 2025 yılı içerisinde kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilmesi ve ailelerine iade edilmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Bugüne kadar Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan toplam 1063 kişinin kimliklendirilerek usulüne uygun cenaze töreni ardından ailelerine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, iki toplumlu yürütülen çalışmaların sürdürülebilmesi için bağışçıların desteğine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.