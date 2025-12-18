Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nin değerli merhum üyelerinden Fevzi Beyar ve Raif Özgüren, ölüm yıldönümü haftalarında 19 Aralık Cuma günü Lefkoşa Kabristanlığı'nda bulunan kabirleri başında düzenlenecek anma töreni ile anılacaklar. KTSYD, Fevzi Beyar için saat 10:30'da, Raif Özgüren için ise 11:00'de kabirleri başında anma töreni düzenledi. Tüm sevenleri davet edildi.