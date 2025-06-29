Kuzey Kıbrıs Tenis Ferasyonu (KKTF) tarafından Packsel ana sponsorluğunda düzenlenen Bobajoy Bubble Tea Cup tamamlandı.
8-9 Yaş, 10-12-14 Yaş, 13+ Büyükler ve Senyör kategorilerinden oluşan turnuvada, zevkli ve çekişmeli final maçlar oynandı. Turnuvanın tamamlanmasıyla ödülller verildi.
Sıralamalar şöyle:
8 YAŞ: 1.Grup 1’ncisi- Nil Pera Pınar / 1.Grup 2’ncisi – Sienna Sezginer / 2.Grup 1’incisi - Mikhail Zonov / 2.Grup 2’ncisi - Yankı Yurtsever / Alt Grup 1’ncisi - Deniz Tüzünkan Alt Grup 2’ncisi Emir Ertuğ Güder
9 YAŞ KIZLAR: 1.Grup 1’incisi Masal Nalbantoğlu / 1.Grup 2’nicis Mira Göksan / 2.Grup 1’incisi Melek Ateş / 2.Grup 2’ncisi Tezel Sarıoğlu / Alt Grup 1’incisi Çağer Emine Günser / Alt Grup 2’ncisi Erin Tüzünkan
9 YAŞ ERKEKLER 1’inci Karan Karakaşlı / 2’nci Aybars Öncü / Alt Grup 1’incisi Kaan Leon Cerit / Alt Grup 2’ncisi Demir Özberkman
10 YAŞ KIZLAR 1. Grup 1’incisi Erin Tüzünkan / 1. Grup 2’ncisi Mevsim Metbulut / Alt Grup 1’incisi Masal Nalbantoğlu / Alt Grup 2’ncisi - Mira Göksan
10 YAŞ ERKEKLER:1. Grup 1’incisi Darıa Damirchi / 1. Grup 2’ncisi Karan Karakaşlı Alt Grup 1’incisi Aybars Öncü / Alt Grup 2’ncisi Ali Sarıoğlu
12 YAŞ KIZLAR 1. Anastasiia Elshina / 2. İncilay Eren
12 YAŞ ERKEKLER 1. Emre Aleks Kural / 2. poyraz vural
14 YAŞ KIZLAR 1. Girne Umut Yerebakan / 2. VERA GAZİ
14 YAŞ ERKEKLER 1. Deniz Hüseyin Önen / 2. Erdal arabacıoğlu
BÜYÜK TEK KADINLAR 1. Şengül Tilki / 2. Sahil Ece Yerebakan
BÜYÜK TEK ERKEKLER 1. Florin Dimitrie Sorodoc / 2. Toprak Berkol
SENYÖR TEK KADINLAR 1. Ayşe Günerman Özılgaz / 2. İpek Civisilli
SENYÖR TEK ERKEKLER 1. Sercan Erozan / 2. Andrey Polıshchuk