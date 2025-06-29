KKTC Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl 3. sü düzenlenen 3. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi 5 Temmuz’da başlıyor.

3 bölgede 6 farklı kategoride 100 takımın katılımı 8 farklı günde oynanacak olan toplam 166 müsabaka ile tamamlanacak olan Şampiyona nın ilk smaçları 5 Temmuz da Girne Antis Plajında U16 Kızlar kategorisinde atılacak. 5 ve 6 Temmuz günleri Girne Antis Plajında oynanacak olan toplam 37 karşılaşma ile U16 Kızlarda Grup müsabakaları tamamlanacak ve son 16 ya yükselen takımlar belli olacak .

Şampiyona nın 3. Gün karşılaşmaları Lefkoşa Beach Volley Arena da U12 Kızlar ve Büyük Bayanlar kategorisinde oynanacak. 8 Grup da oynanacak olan toplan 24 karşılasma sonucunda U12 Kızlar da son 16 ya yükselen takımlar belli olacak . Şampiyonanın 3. Gecesinde U12 Kızlar ve Büyük Bayanlarda toplam 30 karşılaşma oynanacak.

Şampiyonanın 4. ve 5. müsabaka günlerinde Büyük Erkekler , U13 Erkekler ve U17 Erkekler Grup Eleme Müsabakaları Mağusa Glapsides Plajında gerçekleşecek.

12 Temmuz da U13 Erkekler , U17 Erkeklerde grup müsabakaları tamamlanarak Çeyrek Finalistler , Büyük Erkeklerde Yarı Finalistler belli olacak.

13 Temmuzda U16 Kızlar ve U12 Kızlar da Son 16 müsabakaları oynanacak ve bu kategorilerde Çeyrek Finale yükselen takımlar belli olacak. 12 ve 13 Temmuzda Mağusa Glapsides Plajında toplam 52 müsabaka oynanacak.

Şampiyona ya 17-22 ve 24 Temmuz da Beach Volley Arena da oynanacak olan Çeyrek Final Yarı Final, Final ve 3. lük karşılaşmaları ile tamamlanacak .

Tüm müsabakalar müteakip sıra ile oynanacaktır . Herhangi bir sebeple oynanmayan veya hükmen mağlup olunması nedeni ile oynayamayan bir karşılasma olması durumunda belirtilen başlama saatine bakılmaksızın sırada ki müsabaka oynanacaktır. Bu sebeple bütün takımların bu hususa dikkat etmeleri önemle duyurulur.