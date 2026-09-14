Amerika Açık'ta tecrübe konuştu. Sezonun son grand slam turnuvasında, erkekler finali son dönemin en büyük heyecanına sahne oldu.

Turnuvada 54 yıl sonra finale ulaşan ilk Birleşik Amerikalı siyahi tenisçi olan Ben Shelton, Andy Roddick'in 23 yıl önceki şampiyonluğunun ardından ülkesine kupayı getirmek için korta çıktı.

"Birleşik Amerika için kazanalım" diyerek tribünleri tıklım tıklım dolduran Ben Shelton, 1 numaralı seribaşı Alexander Zverev'in tecrübesiyle çektiği seti aşamadı.

3 buçuk saat süren karşılaşmada, Zverev, Shelton'un agresif ve enerjik oyununa karşı soğukkanlılıkla izlediği stratejiyle rakibinin ritmini bozdu.

İlk 2 seti alan Zverev'e karşı üçüncü seti 7-5 kazanan Shelton, maçı uzatmayı başardı ancak kupaya uzanamadı.

Olimpiyat şampiyonu Zverev, 6-2 ile son sete ve 3-1 ile de maça nokta koydu ve kariyerinin ikinci Grand Slam kupasını kazandı.